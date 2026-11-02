Усиленные проверки оплаты проезда пройдут в четырех округах Москвы в ноябре

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Усиленные проверки оплаты проезда проведут в Юго-Западном, Южном, Северо-Западном, а также Троицком и Новомосковском округах в ноябре. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В результате усиленных проверок за третий квартал было выписано свыше 2,6 тысячи штрафов за безбилетный проезд. Всего за этот период выявлено почти 97 тысяч безбилетников, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом чаще всего исправно платили за проезд в Зеленограде, на севере и в центре Москвы.

Ликсутов отметил, что контроль оплаты проезда необходим для обеспечения безопасности и комфорта горожан. Усиленные проверки проводятся в строгом соответствии с действующим законодательством. Пассажирам необходимо будет предоставить документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие право на льготный проезд, так как без них поездка будет расцениваться как безбилетная.

В столичном Дептрансе призвали москвичей оплачивать проезд при входе в транспорт. При этом нужно дождаться, пока на валидаторе загорится зеленая галочка.

Ранее двое иностранных граждан напали на контролера в столичном автобусе на Новослободской улице. Женщина попыталась остановить безбилетника, который хотел выйти из транспортного средства. Тогда другой мужчина, находившийся на остановке, забежал в салон и ударил потерпевшую по затылку.