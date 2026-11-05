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05 ноября, 04:57

Политика

В МИД РФ заявили, что генсек ООН Гутерриш не ответил на вопросы Лаврова по Буче

Фото: kremlin.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не ответил на 12 вопросов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по ситуации в Буче. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов.

В апреле глава дипведомства направил генсеку конкретные вопросы, касающиеся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Ни на один из них ответа мы так и не получили", – подчеркнул Логвинов.

В обращении содержалось требование прояснить, на каком основании Гутерриш допустил публикацию серьезных обвинений в адрес России, если в основе методологии лежит утверждение о неких "разумных основаниях полагать", что перечисленные факты имели место. Также представители ООН не объяснили, почему при подготовке доклада использовали статистику из единственного украинского источника, и не дали пояснений по разбросу числа погибших – от 21 до 1 365 человек.

Дипломат также заявил, что ангажированность генсека ООН в контексте украинского кризиса давно известна. Этим он объяснил и фактический отказ секретариата от взаимодействия с российской стороной по проведению полноценного расследования, и попытки Гутерриша "замести под ковер данный сюжет" под противоречивыми отговорками.

Логвинов напомнил, что в октябре Лавров направил Гутерришу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала под председательством члена Общественной палаты России и пересмотреть выкладки УВКПЧ. В этом же месяце Международная ассоциация по фактчекингу опубликовала коллективное журналистское расследование, которое подтвердило выводы доклада и выявило новые свидетельства фальсификации.

"Если хотите, для нас это – вопрос принципа", – заключил Логвинов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти выдают за якобы погибших мирных жителей в Буче боевиков нацбатальона "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ).

По словам дипломата, теперь есть неопровержимые факты, раскладывающие ложь по деталям. Она также подчеркнула, что Киев "смешал имена и фамилии", совершив преступление не только при организации провокации, но и когда "пустил мир по ложному следу".

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