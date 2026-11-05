МИД РФ обозначил главные качества для кандидата в генсеки ООН

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия считает ключевыми качествами для кандидата на пост генерального секретаря ООН беспристрастность и умение противостоять внешнему давлению. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, среди всех претендентов на этот пост нет тех, кто был бы неизвестен по своей текущей или предыдущей работе. Дипломат отметил, что выводы в Москве делают именно из уже имеющегося опыта взаимодействия с каждым из кандидатов.

"Руководствуемся при этом, если хотите, чисто житейским и весьма прагматичным подходом: все уже так или иначе имели возможность на деле показать, на что они способны", – цитирует представителя МИД ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможных визитах претендентов в Москву, Логвинов сообщил, что на данный момент таковые не планируются. Наиболее подходящим форматом для изложения программ новыми кандидатами он назвал брифинги в Генассамблее и Совете Безопасности ООН.

Ранее Логвинов сообщил, что Россия рассчитывает, что избрание нового генсека ООН позволит очистить секретариат всемирной организации от диктата Запада и "закулисных договоренностей". Дипломат отметил, что в работе ООН необходимо восстановить дух коллегиальности.

Между тем Владимир Путин отмечал, что западные страны оказывают на работу ООН непропорционально большое влияние, и это ведет к дисбалансу в устройстве организации.