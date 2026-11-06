Суд арестовал москвича за передачу данных о военной технике легиону "Свобода России"

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Суд в Москве арестовал мужчину, которой передавал информацию о технике ВС РФ и военных объектах легиону "Свобода России" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина по своей инициативе вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения через интернет, а затем добровольно причислил себя к его участникам.

По признанию фигуранта, в июле 2026 года он попытался связаться с легионом через телеграм-бот. Спустя время он получил ответ, заполнил анкету и по заданию куратора сделал фото- и видеосъемку объектов.

"По заданию представителей указанной организации житель Москвы осуществлял сбор и передачу противнику сведений о местах стоянки колонн транспортных средств министерства обороны РФ и иных военных объектов", – уточнили в ФСБ.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы по делу об участии в деятельности организации, которую по российскому закону признали террористической. Оперативники ФСБ по месту жительства фигуранта изъяли средства связи, применявшиеся для противоправной деятельности.

Ранее был задержан россиянин, который направлял украинским спецслужбам координаты расположения военных объектов в Запорожской и Херсонской областях.

Житель Мелитополя самостоятельно связался с представителем запрещенной украинской террористической организации и по его заданию собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции, рассказали в ФСБ.

