ФСБ задержала жителя Мелитополя за передачу данных Украине

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Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области гражданина России 2001 года рождения, который направлял украинским спецслужбам координаты расположения военных объектов в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, житель Мелитополя по собственной инициативе связался с представителем украинской террористической организации, запрещенной в России и подконтрольной спецслужбам Украины, через мессенджер Telegram. По заданию куратора мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции.

Задержание провели сотрудники ФСБ в тот момент, когда злоумышленник пытался выехать на территорию Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, фигурант арестован.

Ранее спецслужбы РФ изъяли партию самодельных взрывных устройств, закамуфлированных под FPV-очки для управления дронами. Их планировали передать под видом гуманитарной помощи военнослужащим в зоне спецоперации. Сигнал поступил от военнослужащего в Волгоградской области, который получил две пары FPV-очков от волонтера.