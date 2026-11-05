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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил бороться с пиццей в российских школах, воспитывая у детей культуру правильного питания.

Академик полностью солидарен с позицией советника президента России Елены Ямпольской, которая ранее в разговоре с журналистами назвала пиццу вредной для детей едой, не имеющей места в школьных столовых.

"Дети подсажены на эту пресловутую пиццу. Не методом табельной атаки надо с этим бороться, а воспитывать культуру питания", – сказал он в беседе с РИА Новости.

По его мнению, пицца занимает очень весомую часть даже в московских школьных столовых, если не половину. Инструментом для исправления ситуации академик считает учебники по правильному питанию детей, которые недавно переиздали под его редакцией.

"Вот это будет инструментом, чтобы моя мечта и Ямпольской сбылась в обозримом будущем", – заключил он.

О необходимости запретить пиццу в России ранее заявлял и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, начать стоит с образовательных учреждений. Он отметил, что целое поколение выросло на "заморском фастфуде", при этом Италия входит в список недружественных государств и поставляет оружие Киеву.

Депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, назвала идею Бородина абсурдной. Она уверена, что иностранные блюда давно стали привычными для россиян, поэтому отказываться от них по политическим мотивам не стоит. Пиццу она сравнила с традиционными пирогами и отметила, что разница между ними не должна становиться поводом для запретов.