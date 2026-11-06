Житель Хабаровского края сжег автомобиль бывшей жены из ревности

Фото: MAX/"Полиция Хабаровского края"

В Хабаровском крае 40-летний мужчина поджег машину бывшей супруги после того, как узнал о ее отношениях со своим другом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональную полицию.

Инцидент произошел в поселке Новый Ургал. Автомобиль женщины находился в гараже бывшего мужа для ремонта. Узнав о новых отношениях владелицы машины, мужчина отогнал ее автомобиль в безлюдное место, облил салон жидкостью для розжига и поджег. Происходящее он снимал на телефон.

Женщина обратилась в полицию после того, как получила видеозапись поджога. Подозреваемого задержали, он признал вину и обязался возместить ущерб в размере 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Его телефон изъяли в счет возмещения ущерба.

Ранее в Орске мужчина убил жену на почве ревности. По версии следствия, конфликт произошел на улице Краматорской между жилыми домами, женщина скончалась от полученных ножевых ранений. Подозреваемого задержали.