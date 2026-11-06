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06 ноября, 10:07

Политика

Фицо предложил Украине помощь с вступлением в Евросоюз

Фото: ТАСС/ЕРА/LUONG THAI LINH

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Украине содействие в вопросе присоединения к Евросоюзу. Об этом сообщает агентство TASR.

По словам политика, помощь будет дружеской – как в вопросах, связанных с опытом работы в ЕС, так и в том, что касается опыта, приобретенного Словакией в процессе вступления в организацию.

Фицо также подчеркнул, что любая страна, желающая войти в ЕС, вправе подать заявку, выполнить необходимые условия и присоединиться к объединению.

Ранее СМИ сообщили, что Украина вряд ли сможет стать членом Евросоюза до 2030 года. По предварительным данным, обсуждение возможного вступления страны продолжается, однако предпосылок для существенного ускорения переговоров нет.

Одним из спорных вопросов остается украинский аграрный сектор. Он вызывает опасения у ряда государств Евросоюза. Кроме того, Брюсселю и Киеву необходимо провести переговоры по экологической политике, природным ресурсам и сельскому хозяйству.

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