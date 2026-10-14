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"Известия": Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2030 года

В ЕС не рассчитывают на вступление Украины до 2030 года

Фото: x.com/EU_Commission

Украина вряд ли сможет стать членом Евросоюза до 2030 года. Ускорения процесса пока не планируется. Об этом газете "Известия" сообщил европейский дипломатический источник.

По словам собеседника издания, обсуждение возможного вступления Киева продолжается, однако предпосылок для существенного ускорения переговоров он не видит. Дипломат выразил сомнение, что Украина сможет войти в состав объединения в обозначенный срок.

Одним из спорных вопросов остается украинский аграрный сектор. Он вызывает опасения у ряда государств Евросоюза. Еврокомиссии предстоит искать решения, которые позволят согласовать позиции стран сообщества. Кроме того, Брюсселю и Киеву необходимо провести переговоры по экологической политике, природным ресурсам и сельскому хозяйству.

При этом работа над вступлением Украины и Молдавии в ЕС продолжается. Ранее представители Евросоюза договорились перейти к техническому этапу переговоров, который Венгрия блокировала с лета.

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