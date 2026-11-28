Фото: MAX/"Госавтоинспекция Хабаровского края"

Две женщины погибли, еще один человек пострадал в аварии с тремя машинами на федеральной трассе А-376 в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 28 ноября в 13:00 по местному времени (06:00 по московскому времени. – Прим. ред.) на 95-м километре трассы. Предварительно, водитель Mitsubishi Pajero ехал со стороны Комсомольска-на-Амуре в направлении Хабаровска и попытался обогнать автомобиль Toyota Corolla, однако не смог справиться с управлением. В итоге внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania, который после удара задел обгоняемое авто.

Погибшие были пассажирками автомобиля Mitsubishi. Они скончались до прибытия медиков. Виновник аварии госпитализирован с травмами. Водитель фуры не пострадал.

Ранее автобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями в подмосковном Солнечногорске. Авария произошла на 52-м километре автодороги М-10 "Россия". Предварительно, сначала водитель грузовика совершил попутное столкновение с автобусом. После удара автобус столкнулся с еще одной фурой.

