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Власти Красноярского края окажут финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии с рейсовым автобусом и двумя грузовиками, сообщил в MAX губернатор Михаил Котюков.

Он отметил, что поручил краевому правительству в кратчайшие сроки решить данный вопрос. Кроме того, Котюков добавил, что на автотранспортном предприятии, которому принадлежит автобус, проводятся проверки.

ДТП произошло на трассе Р-255 "Сибирь" в Иланско-Нижнеингашском округе. Автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя грузовиками. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В результате столкновения погибли пять человек, еще 14 получили травмы. Среди пострадавших есть несовершеннолетний. Медики оказывают им необходимую помощь, на место происшествия также направлены психологи.

На 1 080-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в направлении Канска организовали реверсивное движение для всех видов транспорта. Проезд по участку затруднен из-за скользкой дороги.

