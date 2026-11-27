Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сугробы в Москве достигли 11–15 сантиметров, а в некоторых районах Подмосковья – 19 сантиметров. Такие значения обычно характерны для декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в столичном регионе продолжает идти снег, небо закрыто слоисто-кучевыми облаками. Видимость ограничена, дует западный и северо-западный ветер. В настоящее время столбики термометров в столице показывают минус 2,8 градуса. Атмосферное давление растет и достигло 748,3 миллиметра ртутного столба.

В пятницу, 27 ноября, в Московском регионе прогнозируется облачная погода с неустойчивыми прояснениями, возможен кратковременный снег. Температура воздуха составит минус 1–4 градуса, порывы ветра достигнут 4–9 метров в секунду.

В субботу, 28-го числа, столичный регион останется в тыловой части уходящего в Сибирь циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег местами, добавил специалист. В ночные часы в Москве похолодает до минус 4–7 градусов, в области – до минус 3–8 градусов. Днем в городе будет минус 2–5 градусов, в Подмосковье – минус 1–6 градусов.

В воскресенье, 29 ноября, погоду в Московском регионе определит скандинавский антициклон. Осадков не будет, отметил Тишковец. Ночью столбики термометров покажут от минус 5 до минус 10 градусов, днем – от минус 2 до минус 7 градусов.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице ночью 30 ноября и 1 декабря может опуститься до минус 7–12 градусов. В среднем термометры будут показывать от минус 3 до минус 8 градусов. При этом существенных осадков не будет.