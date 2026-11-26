Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве ночью 30 ноября и 1 декабря может опуститься до минус 7–12 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели днем термометры будут показывать от минус 3 до минус 8 градусов. Также сохранится облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Ветер будет юго-западным, 3–8 метров в секунду.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что снежный циклон продолжит влиять на погоду в Московском регионе 27 и 28 ноября. В эти дни местами ожидается снег, а порывы северо-западного ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Ночью в столице прогнозируют от минус 4 до минус 6 градусов, днем – от минус 1 до минус 4 градусов. К воскресенью, 29 ноября, осадки прекратятся, а небо прояснится.

