Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российскому адвокату Сергею Жорину может потребоваться второе хирургическое вмешательство после проведенной операции в Италии. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам адвоката, ему провели компьютерную томографию, сейчас он ожидает результатов обследования и заключения врачей. В настоящее время Жорин находится в отделении травматологии.

Также адвокат рассказал, что восстанавливается после первой операции и пробудет в итальянской больнице еще как минимум неделю. Сейчас он принимает обезболивающие препараты, а полученные травмы потребуют времени для заживления.

Жорин поблагодарил медиков больницы Cattinara в области Фриули – Венеция-Джулия за оказанную помощь. Он добавил, что его навещают близкие, а питанием в медицинском учреждении он доволен.

О госпитализации адвоката стало известно 23 ноября. Жорина прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Бывшая супруга юриста Наталья Рагозина предположила, что причиной госпитализации стало падение в стоматологической клинике, однако сам Жорин опроверг эту версию, подчеркнув, что стоматология к произошедшему отношения не имеет.