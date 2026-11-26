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Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли законопроект, в рамках которого предлагается запретить рекламировать услуги по организации и сопровождению родов вне медицинских учреждений. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Парламентарии предложили внести положение в статью 7 Федерального закона "О рекламе". Они также выдвинули инициативу запретить рекламу услуг по организации родов, если они пройдут без непосредственного участия медицинского работника. Речь идет о сотруднике, который имеет право осуществлять медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке и обладает необходимой квалификацией для оказания помощи.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 года. По мнению авторов инициативы, мера позволит запретить рекламировать подобные услуги на федеральном уровне независимо от способов и каналов размещения, включая интернет. Кроме того, такой шаг позволит создавать юридические основания, чтобы предотвратить продвижение рекламы через социальные сети, сайты, информационные платформы и другие площадки. Инициатива также позволит применять закон о рекламе ко всем материалам одинаково.

Ранее в Госдуме заявили, что в России разрабатывают рекомендации для профессиональных рекламных объединений, которые должны помочь популяризировать образ многодетной семьи. На данный момент уже подготовлена первая редакция документа, который станет основой для саморегулирования рекламной отрасли.

Реклама влияет на представления людей о жизненных ценностях и моделях поведения. Образ семьи с тремя и более детьми поможет воспринимать рождение нескольких детей как естественный выбор, а многодетность – как привычную и привлекательную модель жизни, отметили в Госдуме.