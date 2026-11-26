Фото: MAX/"Балицкий Евгений"

Водитель рейсового автобуса пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере MAX.

"<...> ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заявил губернатор.

Автобус следовал по маршруту Приморск – Радоловка. В момент атаки внутри салона пассажиров не было.

Ранее в ДНР пострадали семь мирных жителей, включая 12-летнюю девочку. Люди получили ранения из-за атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасного предмета. В результате обстрелов повреждения получили 15 жилых домов и десять объектов инфраструктуры. Также пострадали 15 транспортных средств, среди которых два рейсовых автобуса и 13 легковых автомобилей.