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В вопросе урегулирования украинского конфликта Россия прежде всего обязана обеспечивать собственные национальные интересы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Так представитель Кремля прокомментировал условия Евросоюза (ЕС) для вступления в мирные переговоры по Украине.

"Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы", – подчеркнул Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новых условиях для начала переговоров с Россией. Речь идет о зимнем перемирии в отношении энергетической инфраструктуры, а также о сделке для безопасного прохода судов по Черному морю. Также глава ЕК утверждает, что Европа "будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине".

В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что в контактах с европейцами не обсуждается тема их возможного присоединения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. При этом РФ поддерживает контакты с представителями ряда европейских государств.