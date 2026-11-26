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Средняя оптовая цена тушки бройлера в России с 16 по 22 ноября опустилась на 3% к предыдущей неделе – до 243 рублей за килограмм. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства.

Это первое снижение как минимум с середины августа. За год тушка подорожала на 40%. Динамику подтверждают данные специализированной площадки для торговли мясом и мясопродуктами, Национального союза птицеводов (НСП) и представителя производителя мясной продукции.

Цены росли из-за сокращения выпуска мяса птицы, считает эксперт Константин Власов. По данным Росстата, в январе – сентябре производство уменьшилось на 3,7% год к году, до 3,78 миллиона тонн. В третьем квартале падение превысило 5%.

Выяснилось, что на производителей негативно повлияли "аномально низкие" цены на курятину в первом полугодии. На стоимости также сказался накопленный рост затрат на корма, ветеринарное сопровождение, энергетику, оборудование и логистику, отметил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Дальнейшему повышению оптовых цен мешает ограниченная готовность ретейлеров и покупателей платить больше, рассказал топ-менеджер крупной продовольственной компании. За последние недели цены дошли до уровня, при котором часть покупателей стала отказываться от курицы, подтвердил представитель производителя мясной продукции.

По данным Росстата на 16 ноября, средняя розничная цена охлажденной и замороженной курятины составила 282,5 рубля за килограмм, за год она выросла на 19,1%. Недельные расходы среднего российского домохозяйства на куриное мясо, по расчетам НСП, увеличились за год на 19%, до 1 356 рублей.

Ситуацию с ценами на рынке мяса птицы 25 ноября обсуждали на совещании в Минсельхозе, сообщили журналистам два источника. Представитель министерства объяснил динамику оптовых цен необходимостью компенсировать накопленный рост издержек производителей. По его словам, высокая конкуренция и значительные производственные мощности позволяют сохранять стабильное предложение на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, что тихоокеанская сельдь сохраняет самую стабильную цену среди рыбы на российском рынке: ее оптовая стоимость за год не изменилась и держится в диапазоне 115–117 рублей за килограмм. За последние недели оптовые цены прибавили незначительно – менее 2% к уровню прошлого года. К 25 ноября российские рыбаки добыли более 650 тысяч тонн тихоокеанской сельди.

