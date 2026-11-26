Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Pacific Northwest National Laboratory

Американский физик Джеймс Т. Рассел, чьи изобретения использовались при разработке технологий компакт-дисков и DVD, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Seattle Times со ссылкой на родственников ученого.

По информации семьи, физик умер в ноябре в городе Белвью штата Вашингтон.

Дочь изобретателя Кристен Рассел отметила, что отец был трудолюбивым человеком и отличался способностью находить решения для самых разных задач. Даже в пожилом возрасте он продолжал заниматься разработками. Последний патент Рассел получил в 88 лет, он касался устройства, анализирующего состав выдыхаемых пациентами под наркозом газов.

К созданию технологии цифровой записи звука ученого подтолкнуло желание избавиться от треска и шипения при прослушивании виниловых пластинок. Рассел предложил сохранять звук в цифровом формате, а информацию считывать с помощью светового луча. В современных проигрывателях CD и DVD эту функцию выполняет лазер.

Патент на разработанную систему выдали в 1970 году. Впоследствии Sony и Philips приобрели лицензии на использование изобретения. Всего за свою карьеру Рассел получил более 70 патентов.