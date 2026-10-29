Умер генконструктор НПК "СПП" Шаргородский, создававший первые отечественные лазеры

Фото: MAX/"Роскосмос"

Ученый и генеральный конструктор "НПК "СПП" Виктор Шаргородский скончался на 88-м году жизни. О его смерти сообщил Роскосмос.

"Виктор Даниилович навсегда останется в памяти сотрудников отрасли руководителем, ученым и наставником, который сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов", – говорится в сообщении госкорпорации.

В Роскосмосе также выразили соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Шаргородского.

Шаргородский занимал пост генерального конструктора "НПК "СПП" с 1998 по 2020 год. Под его руководством создали первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также провели эксперименты по лазерной локации Луны.

При участии ученого реализовали ряд проектов в области оптико-лазерных технологий, включая комплексы "Майданак" и "Алтай", системы лазерной локации и тысячи уголковых отражателей, размещенных на орбите.

За вклад в развитие отечественной науки и техники Шаргородский получил орден Почета, звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также государственные и отраслевые награды.