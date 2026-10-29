Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 16:55

Наука

Умер генконструктор НПК "СПП" Шаргородский, создававший первые отечественные лазеры

Фото: MAX/"Роскосмос"

Ученый и генеральный конструктор "НПК "СПП" Виктор Шаргородский скончался на 88-м году жизни. О его смерти сообщил Роскосмос.

"Виктор Даниилович навсегда останется в памяти сотрудников отрасли руководителем, ученым и наставником, который сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов", – говорится в сообщении госкорпорации.

В Роскосмосе также выразили соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Шаргородского.

Шаргородский занимал пост генерального конструктора "НПК "СПП" с 1998 по 2020 год. Под его руководством создали первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также провели эксперименты по лазерной локации Луны.

При участии ученого реализовали ряд проектов в области оптико-лазерных технологий, включая комплексы "Майданак" и "Алтай", системы лазерной локации и тысячи уголковых отражателей, размещенных на орбите.

За вклад в развитие отечественной науки и техники Шаргородский получил орден Почета, звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также государственные и отраслевые награды.

Читайте также


наука

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика