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29 октября, 18:28

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РИА Новости: причиной смерти сценариста мультфильмов Витензон стала болезнь

Причиной смерти сценариста мультфильмов Витензон стала продолжительная болезнь

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Причиной смерти советского сценариста мультипликационных фильмов, детской писательницы Жанны Витензон стала продолжительная болезнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее окружение.

"Она была совсем старенькая, 96 лет. Конечно, болела", – указал источник.

О смерти Витензон стало известно 29 октября. Она родилась 26 апреля 1929 года в Витебске. В 1952-м стала выпускницей филологического факультета МГУ.

Витензон была одной из наиболее известных сценаристок советских мультфильмов в 1960–1980 годах. В частности, сценарии Витензон воплощали студии "Союзмультфильм", "Узбекфильм", "Киевнаучфильм", "Мульттелефильм" (ТО "Экран"), "Беларусьфильм".

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