Умер сочинивший музыку к фильму "День сурка" композитор Джордж Фентон

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Английский композитор Джордж Фентон, который сочинил музыку к фильму "День сурка", умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Standard.

Композитор скончался 5 октября. Причина смерти пока неизвестна.

Фентон родился в 1949 году. Композитор сочинял музыку для театра, кино и телевидения. Он работал со многими режиссерами, включая лорда Ричарда Аттенборо, Нору Эфрон и Кена Лоуча, создавшего музыку к документальным фильмам о дикой природе Дэвида Аттенборо.

Кроме того, в 1980-х годах композитор написал музыку для телесериалов "Драгоценность в короне" и "Мятежник в монокле". Он также создал музыку для телевидения, в том числе для таких программ, как BBC, One O'Clock News, Newsnight, The Money Programme.