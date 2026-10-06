Умер американский телепроповедник Джим Баккер

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Американский телепроповедник Джим Баккер скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление его супруги Лори Баккер.

"Он был пионером христианского телевидения, но для меня он был мужем, лучшим другом и человеком, рядом с которым я имела честь пройти через столько сезонов жизни и служения", – поделилась она.

Причины и обстоятельства смерти проповедника не уточняются.

Баккер создал крупную религиозную империю в 1970-х годах. Около 15 лет он руководил евангелистской организацией PTL. Империя рухнула в 1987 году после скандала вокруг интимной связи проповедника с его бывшей помощницей и последовавших обвинений.

В 1989 году Баккер получил 45 лет тюрьмы за хищение 158 миллионов долларов у прихожан. Отбыв менее пяти лет заключения, он досрочно вышел на свободу и вернулся на телевидение.

В 2020 году проповедник вновь оказался в центре скандала из-за иска о рекламе ложного лекарства от коронавируса. В мае того же года он взял паузу в работе на фоне перенесенного инсульта.

Путь Баккера к телевизионной славе начался с кукольных представлений в церкви. В конце 1960-х годов он начал сотрудничать с вещательной сетью проповедника Пэта Робертсона.

Позднее Баккер основал в Южной Каролине собственный тематический парк Heritage USA, который в 1986 году принял более шести миллионов посетителей, уступив по популярности в США только Диснейленду и миру Уолта Диснея.