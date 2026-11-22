Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ler_chek

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) находится в аэропорту перед вылетом в Китай, где продолжит лечение рака желудка четвертой стадии. Об этом она сообщила в личном блоге в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Чекалина сообщила, что уже сдала багаж и зарегистрировалась на рейс. Для прохода к самолету блогер решила воспользоваться инвалидной коляской, поскольку пеший путь до борта занимает около 10 минут.

"Решила не геройствовать. Там далеко идти, сказали, 10 минут", – рассказала она.

Также блогер призналась, что опасается, что ее могут не выпустить из страны из-за ранее действовавшего ограничения на выезд.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что не просила Владимира Путина о помиловании Чекалиной, а лишь публично обратила внимание на ее ситуацию. По словам журналистки, поводом для этого стал диагноз блогера.

"Я просто обратила внимание публично, потому что у человека четвертая степень рака", – сказала Симоньян в интервью Владимиру Соловьеву для ИС "Вести".

В 2024 году Чекалина и ее бывший муж Артем стали фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств. По версии следствия, они перевели за рубеж более 250 миллионов рублей, заработанных на фитнес-марафонах.

В августе 2026 года блогеру назначили пять лет лишения свободы условно, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и трехлетний запрет на администрирование сайтов. Ее экс-мужа приговорили к 7 годам лишения свободы.

О раке желудка четвертой стадии у Чекалиной стало известно в феврале 2026 года, после рождения четвертого ребенка. У нее также обнаружили метастазы в легких. Блогер проходила химиотерапию и лучевое лечение, однако осенью болезнь начала прогрессировать. Врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае.

В ноябре Чекалина обратилась к Путину с просьбой о помиловании. 14 ноября президент подписал соответствующий указ и освободил блогера от наказания. Благодаря этому с нее сняли судимость и ограничения, препятствовавшие выезду за границу.

Симоньян также проходила лечение от рака молочной железы первой-второй стадии. Она перенесла операцию и несколько курсов химиотерапии. В сентябре 2026 года журналистка сообщила о ремиссии, однако продолжила лечение.