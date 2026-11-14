Путин помиловал Лерчек и освободил ее от наказания

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Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, осужденную на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за рубеж. Глава государства подписал соответствующий указ.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 г. Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – указано в документе.

В 2024 году Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин оказались фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации полученных незаконным путем денег. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признался в налоговом преступлении и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Расследование в отношении блогера приостанавливали из-за обнаружения у нее рака, но затем возобновили. В конце июля 2026 года суд назначил ей условное наказание, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

Приговор обжаловали, однако Мосгорсуд признал его законным. После этого Чекалина обратилась к российскому президенту с просьбой о помиловании.