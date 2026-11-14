Дождь в Москве в ночь на 14 ноября стал самым сильным за осень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь, прошедший в Москве в ночь на 14 ноября, оказался самым сильным с начала осени. В столице выпало 15 миллиметров осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в МАХ.

"В Москве, на ВДНХ, выпало 14 миллиметров, а за процесс – 15 миллиметров, что составляет 28% от месячной нормы. Это дождь стал самый сильный за текущую осень", – указала она.

По словам синоптика, осадки продолжались с 18:00 13 ноября до 06:00 14 ноября. Порывы ветра в момент прохождения наиболее активной части фронта достигали 15 метров в секунду.

"В 3 часа ночи атмосферное давление составило 731,7 миллиметр ртутного столба, а затем начался его рост, и дождь пошел на убыль", – добавила Позднякова.

На фоне дождя в городе бригады ГУП "Мосводосток" при необходимости открыли решетки водоприемных колодцев, чтобы увеличить пропускную способность централизованной системы водоотведения. Под особым контролем были низинные места, а также участки вблизи остановок городского транспорта.

