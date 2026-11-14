ПВО за ночь сбила 29 украинских дронов над Россией

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 29 украинских БПЛА самолетного типа над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Перехват украинских дронов велся над территориями Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областей, а также Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей.

Этой же ночью российские военные нанесли удар по электроподстанции в Прилуках Черниговской области. Объект обеспечивал функционирование предприятий военной промышленности противника.

Помимо этого, ВС РФ поразили сухогруз на переходе морем, который доставлял в порт Одесса военные грузы, и два железнодорожных локомотива в районе станции Матвеевка Запорожской области, используемых в интересах перевозки предназначенных для украинской армии грузов.