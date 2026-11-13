Четыре человека погибли при атаке БПЛА на предприятие в Самарской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре мирных жителя погибли в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.

По его словам, атака ВСУ произошла утром 13 ноября. В результате ударов есть и пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Губернатор выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, он пообещал оказать им поддержку. На месте происшествия работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.

Ранее в Октябрьском районе Ростовской области беспилотник повредил остекление пятиэтажного жилого дома. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал. Также в результате атаки загорелись три легковых автомобиля.

До этого один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ на Луганскую Народную Республику. Украинские войска нанесли удар по грузовому автомобилю, который перевозил продукты питания, на выезде из Луганска в направлении Станицы Луганской.