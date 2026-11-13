Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс подал на развод с пятой женой

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Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd, 83-летний Роджер Уотерс, подал на развод с пятой женой, 48-летней Камиллой Чавис. Об этом сообщил журнал People.

По информации издания, рок-музыкант подал заявление в Верховный суд штата Нью-Йорк 10 ноября. Причиной расторжения брака в судебных документах указаны разногласия между супругами.

Уотерс познакомился с Чавис в 2016 году. Она работала водителем и подвезла музыканта от гостиницы до концертной площадки. О свадьбе Уотерс объявил в октябре 2021 года, заявив, что "счастлив и наконец-то нашел ту самую".

Общих детей у пары нет, при этом у музыканта есть двое взрослых сыновей и дочь от предыдущих браков.

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