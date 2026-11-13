Вакансии упаковщика мишуры и монтажника новогодних елок появились в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин​

В ноябре на столичном рынке труда появились вакансии монтажника новогодних елок, упаковщика мишуры и экскурсовода в антикафе с совами. Об этом карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Мария Васильева рассказала Агентству "Москва".

По ее словам, новые вакансии на рынке возникли в рамках активной подготовки к предстоящим праздникам. Эксперт уточнила, что доход упаковщика новогодней мишуры, учитывая вахтовый график, может доходить до 290 тысяч рублей.

Также есть позиция монтажника новогодних елок и декораций, зарплата составит до 200 тысяч рублей. В задачи специалиста входит монтаж и демонтаж новогодних елок, гирлянд, праздничных композиций и декора.

Кроме того, городу требуются упаковщики сладких подарков, нужно собирать коробки по образцу, фасовать конфеты. Васильева подчеркнула, что в этой вакансии ценится умение работать оперативно, качественно, ответственно и внимательно. Зарплата упаковщика с учетом сменного графика может достигать более 150 тысяч рублей.

"В агрегированной базе вакансий центра "Профессии будущего" представлены порядка 0,5 миллиона актуальных предложений о работе, здесь регулярно появляются вакансии с необычными обязанностями", – добавила она.

Необычной вакансией в Москве стал бутафор в музее, доход которого составляет до 150 тысяч рублей. Этот специалист будет создавать, дорабатывать декорации и реквизит для мероприятий, тематических локаций, а также подбирать необходимые материалы и инструменты, участвовать в монтаже и демонтаже конструкций, ремонтировать реквизит и предлагать идеи для новых тематических пространств.

Еще одной нестандартной вакансией эксперт центра назвала экскурсовода в антикафе с совами. Зарплата такого сотрудника может достигать 80 тысяч рублей. В его обязанности входит встреча гостей, проведение инструктажа и рассказ посетителям о птицах. Также работнику необходимо следить за совами и поддерживать порядок на рабочем месте. В дополнение сотрудник имеет возможность фотографировать и снимать видео с пернатыми.

Ранее стало известно, что такие профессии, как стоматолог, курьер, повар и маляр, вошли в число самых высокооплачиваемых для пожилых людей в конце лета этого года. Стоматологу в Екатеринбурге предлагали 200–300 тысяч рублей, курьеру в Москве – до 257 тысяч, повару в Магаданской области – до 236 тысяч, а маляру в Усть-Луге – до 200 тысяч.

В Котовске комплектовщику на склад обещали от 150 до 200 тысяч рублей. В его обязанности входит упаковка, сортировка, перемещение и комплектация товаров, а работодатель предоставляет корпоративный транспорт, питание и спецодежду.