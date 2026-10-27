27 октября, 16:35Общество
Среднее время трудоустройства в центрах занятости сократилось на 33% в России
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Средний срок поиска работы в центрах занятости, обновленных в прошлом году, сократился в России на 33%. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, по итогам третьего квартала 2026 года создано 59 кадровых центров "Работа России". Обучение по новым корпоративным стандартам прошли более 3 тысяч сотрудников центров занятости.
Вице-премьер добавила, что модернизация позволила ускорить процесс трудоустройства граждан, обращающихся за содействием в поиске работы.
Ранее сообщалось, что российской экономике до 2032 года потребуется привлечь около 12 миллионов человек для создания новых рабочих мест и замены сотрудников, выходящих на пенсию.
По последним данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,2%. Этот показатель остается на рекордно низком уровне.
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