Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 16:35

Общество

Среднее время трудоустройства в центрах занятости сократилось на 33% в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средний срок поиска работы в центрах занятости, обновленных в прошлом году, сократился в России на 33%. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, по итогам третьего квартала 2026 года создано 59 кадровых центров "Работа России". Обучение по новым корпоративным стандартам прошли более 3 тысяч сотрудников центров занятости.

Вице-премьер добавила, что модернизация позволила ускорить процесс трудоустройства граждан, обращающихся за содействием в поиске работы.

Ранее сообщалось, что российской экономике до 2032 года потребуется привлечь около 12 миллионов человек для создания новых рабочих мест и замены сотрудников, выходящих на пенсию.

По последним данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,2%. Этот показатель остается на рекордно низком уровне.

"Деньги 24": количество вакансий для выпускников колледжей и техникумов выросло на 84%

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика