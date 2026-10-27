Среднее время трудоустройства в центрах занятости сократилось на 33% в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средний срок поиска работы в центрах занятости, обновленных в прошлом году, сократился в России на 33%. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, по итогам третьего квартала 2026 года создано 59 кадровых центров "Работа России". Обучение по новым корпоративным стандартам прошли более 3 тысяч сотрудников центров занятости.

Вице-премьер добавила, что модернизация позволила ускорить процесс трудоустройства граждан, обращающихся за содействием в поиске работы.

Ранее сообщалось, что российской экономике до 2032 года потребуется привлечь около 12 миллионов человек для создания новых рабочих мест и замены сотрудников, выходящих на пенсию.

По последним данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,2%. Этот показатель остается на рекордно низком уровне.

