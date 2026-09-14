Орешкин заверил в продолжении роста зарплат в России

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Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что рост зарплат в стране сохранится в будущем. Об этом он сказал в комментарии телеграм-каналу "Юнашев Live".

"У нас опережающий рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться", – отметил он.

Замглавы администрации напомнил, что Владимир Путин неоднократно призывал к формированию в государстве экономики высоких зарплат.

Согласно статистике Росстата, реальные зарплаты в июне текущего года выросли на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. За первые шесть месяцев рост составил 6,5%. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне достигла 114,7 тысячи рублей, показав увеличение на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее средняя зарплата в области морского пастбищного рыбоводства превысила 1 миллион рублей. Речь идет о вылове рыбы, выращенной в морских водоемах из мальков, которых разводят искусственно. Работники таких организаций без учета малого бизнеса в среднем получали 1,05 миллиона рублей в месяц в первом полугодии 2026 года.

