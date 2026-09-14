"Эвалар" опровергла сообщения о нарушениях в составе своих БАДов

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Компания "Эвалар" назвала недостоверной информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе некоторых биологически активных добавок (БАДов), распространяемую в Сети. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Ранее телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА" заявил о проверках Роспотребнадзора, в ходе которых выяснилось, что в некоторых добавках фирмы "Эвалар" содержание витамина D превышает допустимые значения в 4 раза. Кроме того, компания якобы вводит людей в заблуждение, обещая массу полезных эффектов от своих БАДов.

Производитель, в свою очередь, заявил, что в июле этого года Роспотребнадзор действительно направил компании замечания. Однако они относились только к текстовой информации, размещаемой на упаковке отдельных продуктов. После чего замечания были полностью устранены.

Претензий к качеству и безопасности выпускаемых БАДов нет, продукция соответствует российским и международным стандартам, добавили в компании.

В "Эваларе" полагают, что это могло быть целенаправленное искажение фактов со стороны третьих лиц либо организаций, заинтересованных в дестабилизации наукоемких производств страны. При этом окончательные выводы о причинах распространения такой информации могут сделать только компетентные профильные структуры.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал 2,8 тысячи интернет-ресурсов, которые предлагали БАДы без государственной регистрации и содержащие заявленные вещества в некорректных количествах. Ведомство проводит такую работу ежедневно.