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14 сентября, 17:24

Политика

Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины

Фото: телеграм-канал "Руслан Кравченко"

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Согласно законодательству страны, генпрокурора в отставку отправляет Верховная рада. Голосование по этому вопросу планировалось провести 15 сентября. Теперь неясно, состоится ли оно.

Ранее Кравченко подал заявление об отставке, обратившись к Зеленскому и Верховной раде. Свое решение он назвал политическим. При этом он также заявил, что не причастен к расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором фигурируют сотрудники его офиса.

Позднее Кравченко сообщил, что выехал за границу в зарубежную командировку для встреч с международными партнерами. По его словам, это было необходимо для информирования "о реальном состоянии дел в системе антикоррупционных органов".

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