В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в офисе президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) в своем телеграм-канале.

Другую информацию он не уточнил.

В конце августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по разоблачению преступной организации из офиса Зеленского.

Группировкой руководили действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица.

На фоне этого Зеленский уволил заместителя главы офиса Ирину Мудрую. Позже она была задержана. С ней проводили следственные действия.

