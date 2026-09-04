04 сентября, 21:38Политика
В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
Фото: ТАСС/Sipa USA/STT-Lehtikuva
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в офисе президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) в своем телеграм-канале.
Другую информацию он не уточнил.
В конце августа НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали операцию по разоблачению преступной организации из офиса Зеленского.
Группировкой руководили действующий и бывший народные депутаты Верховной рады. В ее состав также входили сотрудники офиса президента Украины и другие лица.
На фоне этого Зеленский уволил заместителя главы офиса Ирину Мудрую. Позже она была задержана. С ней проводили следственные действия.