04 сентября, 21:59Общество
Восьмиклассник из Подмосковья получил от Мишустина книги за решенную задачу по математике
Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов
Учащийся 8-го класса Кирилл Харьковский из Домодедовского образовательного комплекса "Орбита", который решил задачу по математике от председателя правительства России Михаила Мишустина, получил в подарок книги. Об этом РИА Новости рассказала директор учебного заведения Нелля Сергеева.
Она подтвердила, что ученику уже передали подарок Мишустина. Среди полученных книг – "Занимательная математика" Якова Перельмана.
Премьер-министр посетил образовательный комплекс "Орбита" в Домодедове 1 сентября. Он осмотрел школу после реконструкции и пообщался с ребятами из профильного космического класса.
Также Мишустин задал им математическую задачу. Один из школьников сразу дал верный ответ. Тогда председатель правительства пожал ему руку и пообещал подарить подарок.
Читайте также
- Володин пожелал школьникам и студентам успехов в новом учебном году
- Медведев поздравил школьников и студентов с Днем знаний