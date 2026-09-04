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04 сентября, 21:59

Общество

Восьмиклассник из Подмосковья получил от Мишустина книги за решенную задачу по математике

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Учащийся 8-го класса Кирилл Харьковский из Домодедовского образовательного комплекса "Орбита", который решил задачу по математике от председателя правительства России Михаила Мишустина, получил в подарок книги. Об этом РИА Новости рассказала директор учебного заведения Нелля Сергеева.

Она подтвердила, что ученику уже передали подарок Мишустина. Среди полученных книг – "Занимательная математика" Якова Перельмана.

Премьер-министр посетил образовательный комплекс "Орбита" в Домодедове 1 сентября. Он осмотрел школу после реконструкции и пообщался с ребятами из профильного космического класса.

Также Мишустин задал им математическую задачу. Один из школьников сразу дал верный ответ. Тогда председатель правительства пожал ему руку и пообещал подарить подарок.

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