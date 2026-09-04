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04 сентября, 19:42

Шоу-бизнес

Умер актер Павел Меленчук из фильма "Елки"

Фото: кадр из сериала "Кошка"; режиссер – Карен Оганесян; производство – START Studio

Актер Павел Меленчук, сыгравший в фильме "Елки", скончался в возрасте 31 года. Об этом ТАСС сообщил его отец Игорь Меленчук.

По словам собеседника журналистов, артист ушел из жизни 31 августа. При этом причину смерти он раскрывать не стал.

"Я могу сказать только одно: так решил тот, кто располагает", – сказал родственник актера.

Он добавил, что прощание с Меленчуком прошло 4 сентября в Калининграде. А 5-го числа церемония прощания состоится в Москве, предположительно, на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ). Точное время станет известно позднее.

Меленчук родился родился 5 сентября 1994 года в Москве. Актерское образование он получал в детской студии театра "111", позже учился в ГИТИСе на факультете актерского искусства по специальности "актер драматического театра и кино".

Сниматься в кино начал еще в подростковом возрасте. Всего он принял участие в 38 проектах.

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