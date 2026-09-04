Компания Adobe объявила о смене генерального директора

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Американский производитель программного обеспечения Adobe сообщил о предстоящей смене руководителя компании. С 1 декабря 2026 года пост президента и генерального директора займет Анил Чакраварти, говорится в пресс-релизе Adobe.

Чакраварти, который на данный момент в компании является президентом подразделения, отвечающего за взаимодействие с клиентами и работу на местах по всему миру, также войдет в состав директоров компании.

До перехода в Adobe Чакраварти четыре года был главным исполнительным директором американской технологической компании Informatica, специализирующейся на управлении корпоративными облачными данными.

Нынешний глава Adobe Шантану Нарайен руководит компанией более 18 лет. После смены гендиректора он станет председателем совета директоров. Нарайен продолжит работать вместе с Чакраварти, чтобы обеспечить плавную передачу полномочий и поддержать дальнейшие изменения в компании.

Adobe занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Компания была основана в 1982 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Хосе, штат Калифорния. Среди наиболее известных продуктов Adobe — графический редактор Photoshop.

До этого сообщалось, что генеральный директор корпорации Apple Тим Кук объявил об уходе со своего поста. Его сменит Джон Тернус – ранее старший вице-президент по аппаратному обеспечению компании.