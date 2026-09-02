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02 сентября, 17:59

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FT: Тим Кук получит оклад и акции на 45 млн долларов после ухода с поста главы Apple

Тим Кук получит оклад и акции на 45 млн долларов после ухода с поста главы Apple

Фото: AP/Invision/Richard Shotwell

Apple утвердила пакет вознаграждения на 47 миллионов долларов для бывшего главы компании Тима Кука, сообщает Life.ru со ссылкой на Financial Times.

Утверждается, что в пакет вошли 2 миллиона долларов оклада и акции на 45 миллионов. При этом новое вознаграждение снизилось примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Кук руководил Apple с 2011 года. Он покинул свою должность 1 сентября, опубликовав пост об уходе в соцсети Х. Топ-менеджер продолжит участвовать в работе компании, он станет исполнительным председателем совета директоров.

На посту генерального директора его сменил 51-летний Джон Тернус с инженерным образованием, он проработал в компании 25 лет.

После назначения Тернус поблагодарил Кука и заявил, что на ближайшей презентации iPhone Apple покажет "феноменальные" новинки. В 2027 году вознаграждение нового гендиректора при достижении установленных компанией целевых показателей может достигнуть 58 миллионов долларов.

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