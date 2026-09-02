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02 сентября, 17:29

Общество

"Смешарики" оставили жительницу Сургута без 48 тыс рублей

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд в Сургуте оштрафовал местную жительницу за размещение на сайте предложения о продаже воздушных шаров с изображениями персонажей Нюши и Кроша. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные суда.

Основанием для иска стало обнаружение в 2023 году на сайте ответчицы объявления о продаже таких шаров. Права на товарные знаки принадлежат истцам, которые потребовали 40 тысяч рублей компенсации и возмещения судебных расходов.

Ответчица не отрицала факт размещения изображений, но возражала, что доказательств фактической продажи нет. Однако суд установил, что само предложение к продаже неограниченному кругу лиц нарушает законодательство.

В итоге суд взыскал с женщины 48 096 рублей, включая 8 096 рублей судебных расходов.

Ранее суд в Махачкале оштрафовал местного жителя, который под ником Donald Trump публиковал оскорбительные комментарии. По данным инстанции, мужчина оставлял сообщения, которые возбуждали ненависть либо вражду, а также оскорбляли россиян и армян.

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