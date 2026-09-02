Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль случай с нападением на учителя в школе № 1392

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на личный контроль инцидент с попыткой нападения учащегося на педагога в школе № 1392. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Ярославская планирует разобраться в обстоятельствах произошедшего совместно с представителями учебного заведения и родителями. По ее словам, в здании школы работают психологи для оказания помощи всем нуждающимся.

Об инциденте в школе № 1392 имени Д. В. Рябинкина в ТиНАО стало известно 2 сентября. Восьмиклассник попытался напасть на учителя при помощи холодного оружия. Его успела остановить охрана.

Педагог получил поверхностные травмы. Также пострадал учащийся 9-го класса. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Позже сообщалось, что несовершеннолетний проходил обучение по индивидуальной программе из-за особенностей здоровья. Ранее нападавший не был замечен за нарушениями дисциплины и не состоял на внутришкольном учете.

