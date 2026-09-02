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02 сентября, 11:20

Происшествия

Школьник напал на педагога с холодным оружием в ТиНАО

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Подросток с холодным оружием попытался напасть на педагога в школе № 1392 имени Д. В. Рябинкина в ТиНАО. Об этом сообщил директор учебного заведения Денис Бахарев на сайте школы.

По его словам, подросток с особенностями здоровья пришел в здание с холодным оружием и попытался напасть на учителя. Охрана незамедлительно обезвредила его.

"У педагога поверхностные травмы, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В здании работают сотрудники полиции, также начато внутреннее расследование", – заявил директор учебного заведения.

Ранее в Москве прохожий ликвидировал напавшего на прихожан возле церкви мужчину. Инцидент, как утверждали СМИ, произошел недалеко от церкви святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице. Злоумышленник набросился с лопатой на прихожан, а также прибывших на место врачей. Мужчина, предварительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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