СК предупредил подростков об ответственности за терроризм и диверсии

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Следственный комитет напомнил российским подросткам об уголовной ответственности за теракты и диверсии на фоне усиления активности злоумышленников, которые склоняют школьников к подобным преступлениям. Соответствующее обращение распространила пресс-служба ведомства.

"В последнее время увеличилось число случаев вовлечения подростков в преступную деятельность через интернет под видом выполнения так называемых заданий: поджогов, порчи имущества и распространения запрещенных материалов. Такие действия влекут серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Обещания анонимности в интернете – обман!" – рассказали в ведомстве.

Несовершеннолетних призвали при поступлении подозрительных предложений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Родителям посоветовали следить за активностью детей в Сети и изменениями в их поведении.

Ранее 16-летнего жителя города Лиски Воронежской области приговорили к 7 годам лишения свободы за подготовку к теракту. По данным следствия, в мае 2025 года молодой человек переписывался в одном из мессенджеров с сотрудниками украинских спецслужб. Затем он согласился на их предложение взорвать машину военного за вознаграждение, однако преступный умысел не был доведен до конца.