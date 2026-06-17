Подросток из Воронежской области осужден за подготовку теракта

Фото: МАХ/"Следком"

16-летний житель города Лиски Воронежской области осужден за подготовку к теракту. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в мае прошлого года молодой человек начал переписываться в одном из мессенджеров с сотрудниками украинских спецслужб. Вступив с ними в преступный сговор, подросток согласился взорвать машину военного за денежное вознаграждение.

В результате молодого человека признали виновным в приготовлении к теракту, который готовился организованной группой, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств. Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора, поэтому подростку назначили 7 лет лишения свободы.

Отбывать наказание молодой человек будет в воспитательной колонии. При этом в СК уточнили, что расследование дела, возбужденного в отношении неустановленных сотрудников спецслужб Украины, которые склонили подростка к совершению теракта, продолжается.

Ранее были задержаны в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее трое пособников украинских спецслужб, готовивших теракты. По данным ЦОС ФСБ РФ, злоумышленники планировали диверсии против российских военных, волонтерской организации, поддерживающей участников СВО, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов.

У задержанных изъяты самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства и зажигательные устройства. Более того, в их телефонах обнаружена переписка с кураторами с Украины с инструкциями по проведению терактов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к теракту" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Решался вопрос о возбуждении дела о госизмене.

