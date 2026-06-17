Медведицу, спасенную в Приморье, отвезут в подмосковный парк "Земля прайда"

Фото: телеграм-канал "Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"

Медведицу по кличке Майя, которую использовали для притравки собак в Приморском крае, спасли и готовят к перевозке в подмосковный парк "Земля прайда". Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

"Ты (медведица. – Прим. ред.) была просто кукла. Марионетка для притравки собак. Ни у кого не получалось тебе помочь", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что операция по спасению была крайне трудной, но Майю удалось найти живой. В парке уточнили, что забрать медведицу помог в том числе Росприроднадзор. В ближайшее время она отправится к новому месту обитания.

Ранее львенка, которого видели у одного из московских жилых комплексов, передали в парк львов "Земля прайда". По данным учреждения, животное пропало после того, как в соцсетях начали возмущаться, но позже к сотрудникам обратились люди, к которым львенок попал через несколько рук. Они не знали изначального владельца и не смогли пристроить его в зоопарки и приюты.