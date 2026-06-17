Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 12:27

Общество

Медведицу, спасенную в Приморье, отвезут в подмосковный парк "Земля прайда"

Фото: телеграм-канал "Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА"

Медведицу по кличке Майя, которую использовали для притравки собак в Приморском крае, спасли и готовят к перевозке в подмосковный парк "Земля прайда". Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

"Ты (медведица. – Прим. ред.) была просто кукла. Марионетка для притравки собак. Ни у кого не получалось тебе помочь", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что операция по спасению была крайне трудной, но Майю удалось найти живой. В парке уточнили, что забрать медведицу помог в том числе Росприроднадзор. В ближайшее время она отправится к новому месту обитания.

Ранее львенка, которого видели у одного из московских жилых комплексов, передали в парк львов "Земля прайда". По данным учреждения, животное пропало после того, как в соцсетях начали возмущаться, но позже к сотрудникам обратились люди, к которым львенок попал через несколько рук. Они не знали изначального владельца и не смогли пристроить его в зоопарки и приюты.

Читайте также


животныеобщество

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика