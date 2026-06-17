7 человек госпитализированы после атаки БПЛА на автобус в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семь пострадавших при атаке украинского БПЛА на автобус в Брянской области госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Среди госпитализированных – пять детей. Все пострадавшие получают всю необходимую медпомощь в полном объеме. Кроме того, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава РФ.

В свою очередь, прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав пострадавших. По данным прокуратуры, для оперативного оказания медицинской и иной помощи было обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Также организован личный прием пострадавших.

Для оперативного приема обращения в прокуратуре работает горячая линия по телефону +7 (962) 138-15-15.

Вооруженные силы Украины обстреляли автобус в Брянской области 17 июня. Транспорт перевозил детскую футбольную команду из Белоруссии. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая команду женщина.

