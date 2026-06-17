Один человек погиб после удара ВСУ по АЗС в Курской области

Фото: 123RF.com/alonesdj

Украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию в городе Обоянь Курской области, в результате один человек погиб на месте. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Александра Хинштейна.

Кроме того, еще двое человек пострадали. У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины выявлены акубаротравма и слепые осколочные ранения. Они будут доставлены в Курскую областную больницу.

Еще один удар Вооруженных сил Украины пришелся по легковому автомобилю, который ехал по автодороге Белица – Коммунар в Беловском районе. В результате пострадал 56-летний водитель – у него выявлена акубаротравма. Мужчине оказывается первая помощь, решается вопрос о госпитализации.

Ранее из-за атак ВСУ по Курской области получили ранения еще два человека. Дрон атаковал автомобиль в селе Малом Солдатском Беловского района. Пострадал 46‑летний мужчина – у него диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму. Еще одна атака пришлась рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина.

