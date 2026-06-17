Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 11:19

Происшествия

Один человек погиб после удара ВСУ по АЗС в Курской области

Фото: 123RF.com/alonesdj

Украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию в городе Обоянь Курской области, в результате один человек погиб на месте. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу региона Александра Хинштейна.

Кроме того, еще двое человек пострадали. У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины выявлены акубаротравма и слепые осколочные ранения. Они будут доставлены в Курскую областную больницу.

Еще один удар Вооруженных сил Украины пришелся по легковому автомобилю, который ехал по автодороге Белица – Коммунар в Беловском районе. В результате пострадал 56-летний водитель – у него выявлена акубаротравма. Мужчине оказывается первая помощь, решается вопрос о госпитализации.

Ранее из-за атак ВСУ по Курской области получили ранения еще два человека. Дрон атаковал автомобиль в селе Малом Солдатском Беловского района. Пострадал 46‑летний мужчина – у него диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму. Еще одна атака пришлась рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика