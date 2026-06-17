Фото: AP Photo/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade/Iryna Rybakova

Украинские войска почти полностью уничтожили село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости. Об этом рассказал местный житель, слова которого передал РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Сначала ВСУ ударили по пекарне, школе и сельсовету, а затем принялись наносить удары по домам местных жителей. При этом лес вокруг Покровки почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с БПЛА.

"Села нет, леса там тоже почти нет. У нас же там заповедные места, заповедник вообще-то. Леса богатейшие, грибные", – рассказал местный житель.

Мужчина поделился, что украинские дроны также уничтожили и его дом. Во время атаки он получил тяжелое ранение и в данный момент находится в пансионате.

При этом, по его словам, в Покровке еще осталось около десяти человек, в том числе пострадавшие, которые не могут выехать из-за атак ВСУ на дорогах. Остальные разъехались, а часть живет в пансионате для временно перемещенных лиц.

Ранее два человека получили ранения в результате атак ВСУ в Курской области. Один из вражеских дронов атаковал автомобиль в селе Малое Солдатское Беловского района.

Между тем в Ярославской области москвичка пострадала в результате атаки украинских дронов. Пострадавшая была госпитализирована, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.