17 июня станет одним из самых холодных дней в Москве на этой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Среда, 17 июня, может стать одним из самых холодных дней в Москве на этой неделе. Об этом сообщил в мессенджере MAX ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, над северо-западными регионами России наблюдается обширный североатлантический циклон, из-за которого в столичный регион поступают массы холодного воздуха и осадки в виде дождей.

Леус добавил, что в этот день ожидаются дожди и гром. Днем максимальная температура будет на 5–6 градусов ниже средних многолетних показателей.

По прогнозу синоптика, 17-го числа воздух прогреется до 16–18 градусов в Москве, а в области – до 15–20 градусов. При этом днем в четверг, 18 июня, столбик термометра не поднимется выше 18 градусов. В этот же день метеоролог не исключил дожди.

Пасмурная и дождливая погода, при которой температура будет ниже нормы, продержится в столичном регионе до субботы, 20 июня, включительно. Сильной жары в июне не ожидается, а вторая половина месяца будет как минимум в 2,5 раза более дождливой.

Синоптики заявили, что в июне на 50–80% будет перевыполнена месячная норма осадков. Кроме того, возникшее за первые две недели положительное отклонение температуры от нормы в 3 градуса будет нивелировано.

