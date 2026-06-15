Прохладная и дождливая погода ожидается в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прохладная и дождливая погода, которая будет соответствовать маю, ожидается в Москве на этой неделе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В понедельник, 15 июня, в столице и Подмосковье прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до 19–22 градусов. Вечером возможны кратковременные ливни, интенсивность которых составит до 13 литров дождевой воды на 1 метр площади.

"Ветер – южной четверти с переходом на западные румбы 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба", – отметил Тишковец.

Синоптик уточнил, что прохладная и дождливая погода будет наблюдаться в Москве до субботы, 20 июня, включительно, так как регион окажется в тыловой части североатлантического циклона. В связи с этим ночью температура будет составлять от 8 до 13 градусов, а днем – от 15 до 20 градусов, что на 5 градусов ниже нормы.

Метеоролог добавил, что за шесть суток в Москве выпадет до 43,5 миллиметра осадков, что составит примерно половину от всего объема осадков за июнь.

"В субботу "эхом" уходящего циклона еще кое-где отзовутся скоротечные дожди, а в воскресенье (21 июня. – Прим. ред.) инициативу на синоптической карте перехватит погожий антициклон. Температурный фон вернется в комфортное климатическое русло лета: ночью – 10–15 градусов, днем – 20–25 градусов", – уточнил Тишковец.

При этом, по его словам, сильной жары в июне не ожидается, а вторая половина месяца будет как минимум в 2,5 раза более дождливой. Синоптик предположил, что в июне на 50–80% будет перевыполнена месячная норма осадков. Кроме того, он подчеркнул, что возникшее за первые две недели положительное отклонение температуры от нормы в 3 градуса будет нивелировано.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин также подтвердил в беседе с RT, что в первой половине этой недели ожидается дождливая погода с грозами. В частности, ливень прогнозируется вечером 15 июня в южных районах Подмосковья и Москве.

В связи с этим метеоролог призвал не ждать пока высоких температур. По его прогнозу, 15 июня воздух прогреется до 22–24 градусов, однако днем со вторника по четверг, с 16-го по 18-е число включительно, столбик термометра не поднимется выше 15–20 градусов.

Температура вернется к норме июня лишь к выходным. В пятницу, 19 июня, столбик термометра поднимется выше 20 градусов, а в субботу и воскресенье – до 25 градусов. При этом метеоролог предупредил, что самая холодная ночь ожидается в период с 17-го по 18-е число. Тогда воздух охладится до 8–13 градусов. В остальные ночи прогнозируется до 10–15 градусов.

Ильин также рассказал, что до 18 июня в Москве ожидается южный и юго-западный ветер.

"Во время гроз возможны порывы до 11–16 метров в секунду. В пятницу, 19 июня, ветер начнет дуть с запада, а в выходные стихнет до слабого", – заключил синоптик.

На фоне ожидающегося 15 июня ливня с грозой и сильного ветра в Москве водителей попросили пересесть на метро. Если поездку на машине перенести нельзя, тогда автомобилистов попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, а также не совершать резких маневров.

Кроме того, водителей призвали заранее тормозить перед пешеходными переходами и не использовать телефон во время движения. Также им порекомендовали не парковать автомобили возле деревьев и шатких конструкций.

